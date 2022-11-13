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    Мобилизация

    Президент Грузии: С начала мобилизации из России въехали 700 000 человек, а остались 100 000

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    В Грузии остаются около 100 тысяч российских граждан, приехавших после объявления в РФ частичной мобилизации. А всего границу пересекли с 21 сентября более 700 000 россиян. Об этом рассказала в эфире радиостанции France Inter президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она охарактеризовала приехавших как людей, которые не хотят «разделить судьбу воюющей России и быть мобилизованными».

    «600 000 человек, вероятно, уехали в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и страны Европы. Около 100 000 остались», — рассказала она (цитата по «Ведомостям»).

    В публикации отмечается, что сейчас в Грузии, по данным властей, находится и около 30 тысяч украинских беженцев. «Серьезных инцидентов» с россиянами, по словам Зурабишвили, в Грузии не фиксировалось, лишь иногда случаются «словесные перепалки».

    В октября грузинский президент заявляла, что на фоне массовой миграции не исключает пересмотра безвизового режима с РФ, но подчёркивала, что приезд россиян — это вызов, а не угроза.

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