Выше головы не получилось. Как странно в Петербурге звездные фигуристы посоревновались в прыжках

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вместо зрелища и огня, которые обещал состав первого чемпионата России по прыжкам среди фигуристов в Петербурге, болельщики получили довольно странное мероприятие. Отдел спорта — о самом необычном турнире сезона, прошедшем 4 декабря в СК «Юбилейный».



Соревнования растянулись на два дня. В первый день в «Ленинград Центре» прошла максимально неловкая жеребьевка участников. На нее пригласили болельщиков, которых усадили в зале. На сцене — ведущие вечера: Алина Загитова, Максим Траньков и один из авторов «Вечернего Урганта» Константин Анисимов. Сначала провели лотерею среди болельщиков. Некоторые призы были действительно интересными — например, совместное видео с Загитовой и Траньковым. Анисимов в этот момент крикнул залу: «Кто не скажет «вау», тот вонючка».



Когда позвали самих тренеров и спортсменов-участников, произошла первая неловкость. Организаторы почему-то не продумали момент с рассадкой главных действующих лиц. В итоге Этери Тутберидзе долго уговаривали сесть на свое место. Сложно сказать, почему она отказывалась.



Спортсмены и тренеры, не попавшие ни в одну из команд, расселись в зале. И тут случилась вторая накладка. Во время представления фигуристов Тамары Москвиной, легендарный тренер встала и направилась к сцене. Ведущим пришлось остановить ее и вернуть на свое место.

Третья неловкая ситуация возникла с Загитовой. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 не смогла с первого раза выговорила слово «жеребьевка». Особенно сочным этот момент получился в трансляции «Первого канала». Режиссеры во время речи Алины переключили картинку на сидящую в зале Елену Чайковскую. Услышав оговорку, тренер сделала классический фейспалм.



Странно, что за три года у Загитовой мало что изменилось.

Итоги жеребьевки:

команда Евгения Плющенко: Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина — Александр Галлямов;



команда Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

команда Алексея Мишина: Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.



Сам турнир прошел на следующий день, 4 декабря в СК «Юбилейный». На командном турнире собрали аншлаг: были заняты все семь тысяч мест. По регламенту, каждый наставник выставил по одной паре и по шесть одиночников. Соревнования проходили в пять кругов: сначала пары, потом по два одиночника от каждой команды. Во втором круге одиночники должны были сделать любой тройной прыжок, в третьем — любой четверной, в четвертом — любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в пятом — любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков. Одиночники в каждом раунде могли выполнить по две попытки, обе шли в зачет.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главная звезда турнира Камила Валиева безошибочно исполнила два четверных тулупа. В очередной раз стало очевидно: если бы не скандал с допингом, у золотой медалистки Пекина-2022 Анны Щербаковой не было бы шансов в одиночном турнире.



Настоящую бомбу выдал Петр Гуменник, дважды исполнив каскад четверной сальхов — тройной тулуп — тройной риттбергер.

«Были ли сомнения? Нет, конечно. Этот каскад — мой козырь. Он всегда был у меня в крови. По текущим правилам нет смысла делать такой каскад в программе. Поддержка меня мотивировала. Хорошо быть в сильнейшей команде», — заявил Гуменник, выступавший за Плющенко. Кстати, недавно он рассказывал «Фонтанке», что смена спортивного гражданства может стать единственным выходом для российских фигуристов, если те хотят попасть на Олимпиаду-2026. Жаль было бы потерять такого спортсмена.

А вот Туктамышева провалилась: в первой попытке сделала «бабочку» при выполнении четверного тулупа, а во второй — вовсе упала.

Жестко приземлилась после выброса Александра Бойкова (партнер Дмитрий Козловский).



«Прилегла сильно, но хотелось сделать на одну ногу. Немного рано открылась, и вот так бывает... Но на тренировках выезжала», — сказала Бойкова.

«Честно хочу сказать, что горжусь партнершей, она по-настоящему в какие-то моменты подает мне пример храбрости. Поставьте себя на ее место — на такой высоте и скорости делать четыре оборота и в подкрутке, и в выбросе — это заслуживает аплодисменты», — добавил Козловский.



Неожиданно хорошо выступил Александр Самарин, чисто прыгнув два четверных лутца. Это позволило команде Мишина выиграть третий раунд.

«Ощущения отличные. Хочется сказать спасибо большое Алексею Николаевичу за доверие. Мы сейчас одна команда и рвемся только вперед, наверх. Поддерживайте нас и болейте. Мишин сказал мне, что я молодец», — заявил Самарин после проката.

Тем не менее после четвертого раунда команда Мишина занимала последнее, третье место. Журналисты в шутку предложили ему выпустить на лед «джокера» — Евгения Плющенко.



«Запомните, Евгений Викторович не джокер. Он — туз!» — ответил на это Мишин.

В дурацкой ситуации оказалась Софья Акатьева, забыв прыгнуть пятый прыжок в решающем раунде. Этери Тутберидзе со своим штабом устроила целую пантомиму из-за этого, хоть как-то разбавив рутину, в которую постепенно превращался турнир.



После этого неожиданно включились зрители: они стали помогать фигуристам, считая количество прыжков хором. Но команду Тутберидзе это уже не спасло. Победил Плющенко. Он же сорвал банк — в пять млн рублей. Тутберидзе стала второй (3 млн), а Мишин — лишь третьим (2 млн).



«Жажду ли реванша? Обязательно. На Кубке Первого канала? И там тоже», — заявила Тутберидзе в телеэфире. Кажется, ее действительно задела эта неудача, хотя понятно, что все это не более, чем шоу.

«Хочу поблагодарить болельщиков. Слышали всех. Хочу поблагодарить команду — блестящая работа. Что касается реванша, то мы его принимаем», — ответил ей Плющенко.

Продолжение их борьбы теперь уже на льду, а не в соцсетях, как это было раньше — это, наверное, и есть главный итог турнира.

После командного турнира из СК «Юбилейного» ушла почти половина зрителей, хотя впереди были личные соревнования. И винить их трудно: турнир к тому времени продолжался 2,5 часа и впереди было еще почти столько же. Но оставшихся ждал еще один сюрприз.



Победу у девушек одержала Камила Валиева и выиграла 1 млн рублей. В финале она победила Софью Муравьёву благодаря двум чистым четверным тулупам. Муравьёва сделала два тройных акселя, но этого не хватило. Третье место поделили между собой Софья Акатьева и Алиса Двоеглазова.



И тут зрителям сообщили, что Валиева встретится с победителем мужского турнира — такого в регламенте не было и, похоже, это придумали на ходу. Но им неожиданно стал москвич Григорий Фёдоров, на которого мало кто ставил. Второе место досталось Петру Гуменнику, а третье — Глебу Лутфуллину. Ведущие сразу объявили, что бонусный раунд между Валиевой и Федоровым решили все же не проводить.

«Лучше подарю ей цветы», — сказал Федоров и на этом все закончилось. К счастью для всех.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

