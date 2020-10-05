Зрители и целая трехкратная олимпийская чемпионка разгромили победительницу Пхенчхана-2018 Алину Загитову после её дебюта на Первом канале в роли ведущей «Ледникового периода». Спортсменку не спасла ни поддержка опытного коллеги Алексея Ягудина, ни целая россыпь звездных соратников во главе с Ольгой Бузовой.

Фото: кадр из трансляции «Первого канала»

Новый сезон «Ледникового периода» стартовал на Первом канале вечером 3 октября. Шоу собрало как никогда много медийных персон и длилось почти четыре часа. Тут и Ольга Бузова, и Влад Топалов, и Регина Тодоренко, и Владимир Маркони, и много-много кто еще. Но все внимание было приковано к новой ведущей — фигуристке Алине Загитовой. Поклонники фигурного катания ловили буквально каждое движение бровью чемпионки Пхенчхана-2018. И в итоге остались буквально в бешенстве.

То, что фигуристке предстоит очень много работы над собой в качестве ведущей ледового шоу, было понятно с самого начала.

Алина Загитова стала ведущей «Ледникового периода» на Первом! Алексей Ягудин рассказал, что Загитова уже работает с преподавателем по постановке речи



Удачи Алине в кадре, пусть все получится! Ей есть куда расти 😏 pic.twitter.com/gJ3MbsQTqj — Sports.ru (@sportsru) September 7, 2020

Вот как Загитова сама рассказывала о своей работе с репетитором по речи в «Вечернем Урганте», куда пришла вместе с Ягудиным в качестве промо нового сезона «Ледникового периода».

Ургант: — Что репетитор просит делать?

Загитова: — Очень смешная штучка. Я сую в рот пробку и начинаю с ней разговаривать. Репетитор меня просит разговаривать везде, где есть время. Еду в машине с мамой, кладу эту пробку в рот и начинаю скороговорки говорить или текст какой прохожу.

Ургант: — И при этом пробка во рту? Репетитор объяснила, для чего это?

Загитова: — Чтобы губы были разработаны. Она говорит, что у меня ленивые губы. Поэтому я их тренирую.

Загитова не первая фигуристка-ведущая. Например, серебряная медалистка Пхенчхана-2018 Евгения Медведева вела детскую версию «Ледникового периода». Естественно, и там тоже было поначалу не все гладко, но смотрелась Евгения в новом для себя качестве более естественно. Загитова, даже несмотря на уверения своего соведущего Алексея Ягудина, занятия с педагогом по сценической речи и многочисленные тренировки, была очень зажата и с трудом выговаривала заученный текст.



В ситуациях же, когда нужно было импровизировать — во время интервью с участниками после прокатов, — спортсменка терялась окончательно. Самый яркий момент произошел после выступления комика Владимира Маркони и фигуристки Маргариты Дробязко. Загитова спросила Маркони, знает ли он, что такое «компоненты», на что комик остроумно ответил, знает ли Алина, что такое пицца.

«В детстве я знала, что такое пицца, и сейчас, конечно же…» — стушевалась Загитова.

На выручку пришел Ягудин, сказавший, что сейчас у девушки уже другой рацион.

Фигуристку активно поддерживали и другие участники шоу, в том числе судьи. Особенно обласкала Алину заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я так рада видеть всех в полном здравии, в красоте, опять на льду. Наши прекрасные ведущие. Алинку — с премьерой. Просто счастье, что дождались», — заявила Тарасова первым же делом.

Вообще создавалось четкое впечатление, что главная звезда программы — это именно Загитова, а не Ольга Бузова, чей статус хедлайнера, казалось бы, до старта шоу был безусловен. Однако поклонников шоу и фанатов фигурного катания это не остановило от праведного гнева.



Инстаграм Алексея Ягудина и официальный аккаунт шоу завалили гневные комментарии и требования поменять ведущую. Соведущий и тут пытается отстоять своего партнера:

В «Твиттере» олимпийскую чемпионку просто уничтожили:



Фото: коллаж/посты Twitter

Но самую уничижительную характеристику дала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью Sport24: «Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует».

Когда один из пользователей упрекнул Роднину за столь резкую позицию, та высказалась еще конкретнее:

Фото: скриншот сообщений из Twitter

Известно, что на сегодняшний момент снято три выпуска «Ледникового периода». Люди, присутствовавшие на съемках, говорят, что с каждым разом Загитова держится все увереннее.

Мир отечественного фигурного катания сейчас настолько подвижный, что наверняка не за горами новая история, которая заставит забыть о телевизионных подвигах Алины.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

