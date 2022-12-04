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    Власти Ирана объявили, что упразднили полицию нравов

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    Власти Ирана на фоне протестов объявили об упразднении полиции нравов. Об этом объявил генеральный прокурор республики Мохаммад Джафар Монтазери, пишет 4 декабря информационный портал Arab News.

    Генеральный прокурор отметил, что полиция нравов прекращает существование, поскольку «не имеет никакого отношения к правоприменительной системе Исламской республики».

    Протесты в Иране вспыхнули в сентябре после смерти в полицейском участке девушки. Полиция нравов задержала ее из-за несоответствия внешнего вида. По официальной версии властей, девушка скончалась из-за проблем с сердцем.

    По данным местных СМИ, в ходе беспорядков погибли более 200 человек. Правозащитная организация Iran Human Rights сообщала о не менее чем 448 погибших, в числе которых 60 детей и 28 женщин.

    В ноябре был вынесен первый смертный приговор в отношении протестующего, за ним вскоре последовали и другие.

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