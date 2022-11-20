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    В Иране вынесли шестой смертный приговор по делу об уличных протестах

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    Революционный суд Тегерана вынес еще один смертный приговор участнику уличных беспорядков, пишут 20 ноября РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    Как утверждают СМИ, осужденный пытался перекрыть улицу и нападал на прохожих с холодным оружием. Предварительный это приговор или нет, неизвестно. Из предыдущих три были не окончательными.

    По подсчетам агентств, это уже шестой приговор по отношению к участнику протестных акций в Иране с начала беспорядков.

    Tasnim сообщает также о задержании иранской актрисы Хенгаме Казияни, которая якобы «разжигала беспорядки и поддерживала бунтовщиков». Одно из обвинений, которое предъявляют актрисе, — связь с оппозиционными властям Ирана СМИ.

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