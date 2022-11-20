В Иране вынесли шестой смертный приговор по делу об уличных протестах

Революционный суд Тегерана вынес еще один смертный приговор участнику уличных беспорядков, пишут 20 ноября РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Как утверждают СМИ, осужденный пытался перекрыть улицу и нападал на прохожих с холодным оружием. Предварительный это приговор или нет, неизвестно. Из предыдущих три были не окончательными.

По подсчетам агентств, это уже шестой приговор по отношению к участнику протестных акций в Иране с начала беспорядков.