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    Экономика и санкции

    ТАСС: Фридмана задержали в Лондоне из-за подозрений в нарушении санкций

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    ТАСС со ссылкой на источник назвал возможную причину задержания российского бизнесмена, основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана в Лондоне.

    «Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций», – заявил собеседник агентства 3 декабря. При этом отметив, что предпринимателя отпустили под залог.

    28 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских бизнесменов и чиновников.

    «Фонтанка» писала, что российское посольство в Великобритании потребовало объяснить задержание российского бизнесмена, дать ему адвоката и переводчика. Имя задержанного не называлось.

    Ранее в субботу Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (UK NCA) сообщило, что задержало «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег. Имя предпринимателя не называется, но известно, что ему 58 лет. Также были задержаны двое его предполагаемых соучастника.

    ТАСС со ссылкой на источник писало, что задержанным гражданином РФ был предприниматель, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Которого, как и других фигурантов, после допроса якобы отпустили под залог. В пресс-службе «Альфа-банка» отрицают информацию о связи Фридмана и задержаний в Лондоне. По данным организации, бизнесмен «находится у себя дома, не под арестом».

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