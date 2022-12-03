ТАСС: Фридмана задержали в Лондоне из-за подозрений в нарушении санкций

ТАСС со ссылкой на источник назвал возможную причину задержания российского бизнесмена, основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана в Лондоне.



«Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций», – заявил собеседник агентства 3 декабря. При этом отметив, что предпринимателя отпустили под залог.



28 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских бизнесменов и чиновников.



«Фонтанка» писала, что российское посольство в Великобритании потребовало объяснить задержание российского бизнесмена, дать ему адвоката и переводчика. Имя задержанного не называлось.

