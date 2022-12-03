Посольство РФ в Британии потребовало объяснить задержание российского бизнесмена, дать ему адвоката и переводчика

Посольство РФ в Великобритании потребовало от Лондона разъяснить информацию правоохранителей о задержании гражданина России. Об этом 3 декабря пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию.
«Дипломаты потребовали незамедлительно уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях содержания нашего соотечественника», – сообщили в посольстве.
Кроме того, как сказано в заявлении, властям королевства предложено незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к россиянину, предоставить ему переводчика и адвоката.
Ранее в субботу Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (UK NCA) сообщило, что задержало «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег. Имя предпринимателя не называется, но известно, что ему 58 лет. Также были задержаны двое его предполагаемых соучастника.
ТАСС со ссылкой на источник писало, что задержанным гражданином РФ был предприниматель, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Которого, как и других фигурантов, после допроса якобы отпустили под залог. В пресс-службе «Альфа-банка» отрицают информацию о связи Фридмана и задержаний в Лондоне. По данным организации, бизнесмен «находится у себя дома, не под арестом».