Посольство РФ в Британии потребовало объяснить задержание российского бизнесмена, дать ему адвоката и переводчика

Посольство РФ в Великобритании потребовало от Лондона разъяснить информацию правоохранителей о задержании гражданина России. Об этом 3 декабря пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию.



«Дипломаты потребовали незамедлительно уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях содержания нашего соотечественника», – сообщили в посольстве.



Кроме того, как сказано в заявлении, властям королевства предложено незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к россиянину, предоставить ему переводчика и адвоката.

