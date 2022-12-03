Красное небо и борьба с пламенем. МЧС показало, как тушат автоцентр на Ириновском

Хотя пожар в автоцентре на Ириновском проспекте был локализован, спасатели все еще продолжают бороться с огнем. Городское ГУ МЧС показывает, как тушат разбушевавшееся пламя.
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Судя по видео, часть здания все же обрушилась. Оно практически полностью сгорело. Ранее также сообщалось, что огонь перекинулся на стоящие рядом постройки. В пресс-службе Красногвардейского района рассказывали, что в помещениях находилось много автомасел и других горючих материалов.
По данным МЧС, около половины шестого произошло возгорание в одноэтажном здании на территории автоцентра, где, предположительно, хранятся лакокрасочные материалы. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. В 19:10 его удалось локализовать.