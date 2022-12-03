    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, южн

    778мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.77eur64.99

    Пожар в «Ириновском автоцентре». Что известно к этому часу

    10837
    4 комментария
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Дымом от горящего здания «Ириновского автоцентра» пахнет зимний субботний вечер в Петербурге. В Красногвардейском районе 3 декабря продолжают бороться с крупным пожаром. Огонь распространяется и на другие пристройки.

    ПоделитьсяПоделиться

    Известно, что сигнал о возгорании на Ириновском проспекте, 1, поступил в МЧС в 17:27. Горят 500 квадратных метров в одноэтажном здании. Предположительно там хранятся лакокрасочные изделия.

    В 17:38 пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС. Сведений о пострадавших не поступало. На месте от МЧС работают 7 единиц техники и 35 человек личного состава.

    «Пламя переходит на пристройки по соседству. По предварительной информации, в помещениях находилось много автомасел и других горючих материалов. Это делает работу пожарных сложнее», — сообщает пресс-служба Красногвардейского района.

    СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщает, что в связи с пожаром временно изменятся маршруты автобусов и трамваев. Так, автобусы № 15, 28, 290 следуют по проспекту Энергетиков, шоссе Революции и Индустриальному проспекту (в оба направления). А трамваи № 10 едут до станции метро «Новочеркасская».

    Тем временем городское Управление Роспотребнадзора организовало сбор проб воздуха на Ириновском на содержание загрязняющих веществ. О результатах исследований сообщат дополнительно.

    На сайте «Ириновского автоцентра» сказано, что это — универсальный торговый комплекс автозапчастей. На территории комплекса находится более 70 автомагазинов, два шиномонтажа и свыше 30 станций технического обслуживания.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close