Пожар в «Ириновском автоцентре». Что известно к этому часу

Дымом от горящего здания «Ириновского автоцентра» пахнет зимний субботний вечер в Петербурге. В Красногвардейском районе 3 декабря продолжают бороться с крупным пожаром. Огонь распространяется и на другие пристройки.
Известно, что сигнал о возгорании на Ириновском проспекте, 1, поступил в МЧС в 17:27. Горят 500 квадратных метров в одноэтажном здании. Предположительно там хранятся лакокрасочные изделия.
В 17:38 пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС. Сведений о пострадавших не поступало. На месте от МЧС работают 7 единиц техники и 35 человек личного состава.
«Пламя переходит на пристройки по соседству. По предварительной информации, в помещениях находилось много автомасел и других горючих материалов. Это делает работу пожарных сложнее», — сообщает пресс-служба Красногвардейского района.
СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщает, что в связи с пожаром временно изменятся маршруты автобусов и трамваев. Так, автобусы № 15, 28, 290 следуют по проспекту Энергетиков, шоссе Революции и Индустриальному проспекту (в оба направления). А трамваи № 10 едут до станции метро «Новочеркасская».
Тем временем городское Управление Роспотребнадзора организовало сбор проб воздуха на Ириновском на содержание загрязняющих веществ. О результатах исследований сообщат дополнительно.
На сайте «Ириновского автоцентра» сказано, что это — универсальный торговый комплекс автозапчастей. На территории комплекса находится более 70 автомагазинов, два шиномонтажа и свыше 30 станций технического обслуживания.