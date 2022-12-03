Пожар в «Ириновском автоцентре». Что известно к этому часу

Дымом от горящего здания «Ириновского автоцентра» пахнет зимний субботний вечер в Петербурге. В Красногвардейском районе 3 декабря продолжают бороться с крупным пожаром. Огонь распространяется и на другие пристройки.

Известно, что сигнал о возгорании на Ириновском проспекте, 1, поступил в МЧС в 17:27. Горят 500 квадратных метров в одноэтажном здании. Предположительно там хранятся лакокрасочные изделия.

В 17:38 пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС. Сведений о пострадавших не поступало. На месте от МЧС работают 7 единиц техники и 35 человек личного состава.



«Пламя переходит на пристройки по соседству. По предварительной информации, в помещениях находилось много автомасел и других горючих материалов. Это делает работу пожарных сложнее», — сообщает пресс-служба Красногвардейского района.

