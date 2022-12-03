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    МЧС: Пожар в автоцентре на Ириновском локализован

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    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Пожар на Ириновском проспекте, 1, где полыхает автоцентр, локализован. Об этом 3 декабря сообщили в городском ГУ МЧС.

    «В 19:10 пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера», — сказано в сообщении.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Сигнал о возгорании в автоцентре поступил на пульт дежурного в 17:27. Горело одноэтажное здание на площади 500 квадратных метров. По предварительным данным, там хранятся лакокрасочные изделия.

    В пресс-службе Красногвардейского района говорили, что пламя переходит на пристройки по соседству. Что еще известно о пожаре — читайте здесь.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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