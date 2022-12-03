Песков: Россия провела подготовку к введению потолка цен на нефть

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что перед введением потолка цен на нефть была проведена определённая подготовка. Об этом 3 декабря сообщает РИА Новости.



По его словам, сейчас Россия проводит «быстрый анализ» дальнейших действий на рынке. Москва по-прежнему не собирается принимать введённые ограничения.



«Мы принимать этот потолок не будем. А каким образом будет организована работа? После анализа, который будет быстро произведен, мы, соответственно, сообщим», — подчеркнул он.

