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    Экономика и санкции

    Песков: Россия провела подготовку к введению потолка цен на нефть

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    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что перед введением потолка цен на нефть была проведена определённая подготовка. Об этом 3 декабря сообщает РИА Новости.

    По его словам, сейчас Россия проводит «быстрый анализ» дальнейших действий на рынке. Москва по-прежнему не собирается принимать введённые ограничения.

    «Мы принимать этот потолок не будем. А каким образом будет организована работа? После анализа, который будет быстро произведен, мы, соответственно, сообщим», — подчеркнул он.

    Накануне «Фонтанка» сообщала, что страны Евросоюза договорились об установлении ценового потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел смогут пересматривать каждые два месяца. Предполагается, что он должен оставаться на уровне не менее чем на 5% ниже среднерыночных ставок.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на Владимира Путина заявил, что Россия придерживается позиции, что не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут ценовой потолок.

    Согласно решению «Большой семерки», потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. США, ЕС и Великобритания запретят своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров с российской нефтью, если поставки оплачены выше установленного потолка. При этом ЕС предложил ввести 45-дневный переходный период для нефти, которая была загружена до 5 декабря и отгружена к 19 января.

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