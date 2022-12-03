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    С сентября в ходе протестов в Иране погибли более 200 человек

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    В ходе протестов в Иране, которые начались в сентябре, погибли более 200 человек. Об этом 3 декабря со ссылкой на заявление совета национальной безопасности пишет местное агентство Mizan.

    «Проведенные соответствующими органами расследования показывают, что в результате вышеупомянутых беспорядков погибли более 200 человек», – приводит издание цитату из заявления.

    В конце ноября правозащитная организация Iran Human Rights сообщала о не менее чем 448 погибших, в числе которых 60 детей и 28 женщин.

    Протесты в Иране вспыхнули после смерти в полицейском участке девушки. Полиция нравов задержала ее из-за несоответствия внешнего вида. По официальной версии властей, девушка скончалась из-за проблем с сердцем.

    В ноябре власти республики вынесли первый смертный приговор в отношении протестующего, за ним последовали и другие.

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