На сайте ФНС в адресной системе появился город Запорожье как часть России

На сайте Федеральной налоговой службы в федеральной информационной адресной системе появился город Запорожье. В карточке указано, что дата внесения записи — 30 сентября 2022 года. В этот день в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Городские адреса там также есть, в том числе, например, улица Ивана Мазепы, улица Независимой Украины или улица Героев 93-й Бригады, которую назвали так в честь украинских военных, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе.