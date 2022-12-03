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    На сайте ФНС в адресной системе появился город Запорожье как часть России

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    На сайте Федеральной налоговой службы в федеральной информационной адресной системе появился город Запорожье. В карточке указано, что дата внесения записи — 30 сентября 2022 года. В этот день в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

    Городские адреса там также есть, в том числе, например, улица Ивана Мазепы, улица Независимой Украины или улица Героев 93-й Бригады, которую назвали так в честь украинских военных, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе.

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    В карточке указаны номера местных инспекций для юрлиц и физлиц, коды ОКАТО и ОКТМО и другая информация.

    Город Запорожье находится под контролем украинских властей. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что столицей Запорожской области после вхождения региона в состав РФ будет Мелитополь, добавив, что к Запорожью статус перейдет только после взятия его РФ под контроль.

    Ранее возможность прописаться на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей появилась на портале «Госуслуг».

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    Комментарии 1

    Zet03 Дек 2022 в 15:52
    Лиссабон бы...
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