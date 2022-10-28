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    На «Госуслугах» местом прописки теперь можно указать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

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    5 комментариев

    На портале «Госуслуги» в качестве адреса постоянной регистрации теперь можно указать Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом свидетельствуют данные на сайте на 28 октября.

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    Напомним, 30 сентября перечисленные выше территории образовали четыре новых субъекта России. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником и главами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

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    Комментарии 5

    26586993728 Окт 2022 в 12:11
    Это хорошо, что можно, а много ли желающих?))
    +1−0
    25267490128 Окт 2022 в 12:00
    Наверняка, их и ООН уже признала.
    +1−0
    abvgdpopa28 Окт 2022 в 12:00
    надолго-ли?
    +1−0
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