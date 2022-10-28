На «Госуслугах» местом прописки теперь можно указать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

На портале «Госуслуги» в качестве адреса постоянной регистрации теперь можно указать Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом свидетельствуют данные на сайте на 28 октября.
Напомним, 30 сентября перечисленные выше территории образовали четыре новых субъекта России. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником и главами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.