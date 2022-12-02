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    «Для обеспечения национальной безопасности». В Финляндии поддержали ужесточение контроля за приобретением недвижимости иностранцами

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    Парламентский комитет по обороне Финляндии поддержал правительственный законопроект, ужесточающий контроль за сделками с недвижимостью, совершаемыми иностранцами. Об этом 2 декабря пишут финские СМИ.

    Поправки дадут государству приоритетное право в покупке недвижимости, если это «необходимо для обеспечения национальной безопасности». А минобороны сможет проверять происхождение средств у покупателей.

    Изменения могут вступить в силу до конца года. При этом не уточняется, каким образом это коснется граждан РФ. В начале ноября стало известно, что россиянам могут полностью запретить сделки с недвижимостью в Финляндии.

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