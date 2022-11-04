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    Россиянам могут запретить сделки с недвижимостью в Финляндии. Решить вопрос хотят до конца года

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    В Финляндии задумались о дополнительных ограничениях на сделки с недвижимостью для иностранцев, в том числе о полном запрете на операции для россиян. Доклад о целесообразности такого шага должен быть готов в декабре.

    Как сообщает министерство обороны страны 4 ноября, для изучения дополнительных ограничительных мер по инициативе ведомства создана исследовательская группа. Она начнёт работу с понедельника, закончить должны до марта 2023 года.

    Отчёт о возможности полного запрета на операции для россиян Минобороны планирует получить до 19 декабря. К марту ждут второй доклад о других вариантах усиления надзора за владением недвижимостью лицами, не входящими в Европейскую экономическую зону.

    «Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой», — объясняют планы в оборонном ведомстве.

    В конце октября министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил в интервью местному изданию, что запретить покупать квартиры гражданам одной страны сложно с точки зрения конституции.

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