Россиянам могут запретить сделки с недвижимостью в Финляндии. Решить вопрос хотят до конца года

В Финляндии задумались о дополнительных ограничениях на сделки с недвижимостью для иностранцев, в том числе о полном запрете на операции для россиян. Доклад о целесообразности такого шага должен быть готов в декабре.



Как сообщает министерство обороны страны 4 ноября, для изучения дополнительных ограничительных мер по инициативе ведомства создана исследовательская группа. Она начнёт работу с понедельника, закончить должны до марта 2023 года.