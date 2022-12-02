Суд решил, где проведет новогодние каникулы владелец самой дорогой шавермы в Петербурге

Октябрьский райсуд Петербурга на два месяца заключил под стражу предпринимателя Мурада Мурадяна. Его подозревают в мошенничестве.
Обвинение коммерческому директору ООО «Альянс» не предъявлялось. Он арестован до 31 января 2023 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
«Фонтанка» писала, что компания ООО «Альянс» сдает в аренду площади в бизнес-центре на шоссе Революции. По данным следствия, немалый доход Мурадяну и Ко приносила мошенническая схема, применяемая регулярно. Помещения сдавались в аренду, заключался договор, в который вносилась некорректная информация о площади, порядке и способе оплаты. Спустя 1–2 года арендатора «выживали» под надуманным предлогом, не подписав акт передачи помещения собственнику. Потом заключался новый неточный договор с другими компаниями. В это же время «Альянс» пытался через суд взыскать миллионы с предыдущих арендаторов.
Аналогичную историю хотели провернуть и с «Шеви Плюс», у которой через суд требовали 14 млн рублей. Но довести умысел у злоумышленников до конца не получилось «по независящим от них обстоятельствам».