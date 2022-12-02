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    Теплый закат над холодным Петербургом. Город провожает рабочую неделю оранжевым небом

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    Фото: Кадр супервидовой веб-камеры
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    Календарная зима второй день подряд радует петербуржцев красочными закатами. Если накануне он был нежным, то сегодня солнце на прощание разлило по небу оранжевую краску.

    Закат, по-зимнему ранний, 2 декабря Петербург смог наблюдать уже в начале пятого часа вечера. Теплое, но немного зловещее огненно-оранжевое небо можно было увидеть в центре. С других панорам оно было светлее, а сине-серые и оранжевые цвета перетекали друг в друга, рассеченные полосами облаков.

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    Накануне корреспондент «Фонтанки» запечатлел не менее прекрасный, но совсем иной по настроению закат. И такими же впечатляющими в первые дни зимы оказались петербургские рассветы.

    Фото: Кадр супервидовой веб-камеры

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