Теплый закат над холодным Петербургом. Город провожает рабочую неделю оранжевым небом

Календарная зима второй день подряд радует петербуржцев красочными закатами. Если накануне он был нежным, то сегодня солнце на прощание разлило по небу оранжевую краску.



Закат, по-зимнему ранний, 2 декабря Петербург смог наблюдать уже в начале пятого часа вечера. Теплое, но немного зловещее огненно-оранжевое небо можно было увидеть в центре. С других панорам оно было светлее, а сине-серые и оранжевые цвета перетекали друг в друга, рассеченные полосами облаков.