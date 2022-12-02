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    Когда зима в Петербурге кажется лучшим временем года. В небе — новое цветовое шоу

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    Хмурый ноябрь закончился, второй день зимы дарит второй подряд волшебный рассвет. Антициклон 2 декабря расчистил небо над Петербургом.

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    Цвета не такие мрачные, как вчера, когда солнце, едва взойдя, скрылось под одеялом облаков, и есть место оттенкам голубого и зелёного.

    Таким запечатлели рассвет читатели «Фонтанки».

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    А такую картину видят супервидовые веб-камеры в центре города.

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    Как выглядит Северная столица в реальном времени, смотрите на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

    Сегодня в городе, напомним, холодно и без осадков. Завтра облаков станет больше, а в воскресенье ожидается снег.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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