Когда зима в Петербурге кажется лучшим временем года. В небе — новое цветовое шоу

Хмурый ноябрь закончился, второй день зимы дарит второй подряд волшебный рассвет. Антициклон 2 декабря расчистил небо над Петербургом.
Цвета не такие мрачные, как вчера, когда солнце, едва взойдя, скрылось под одеялом облаков, и есть место оттенкам голубого и зелёного.
Таким запечатлели рассвет читатели «Фонтанки».
А такую картину видят супервидовые веб-камеры в центре города.
Как выглядит Северная столица в реальном времени, смотрите на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».
Сегодня в городе, напомним, холодно и без осадков. Завтра облаков станет больше, а в воскресенье ожидается снег.