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    После аномальных морозов в Петербург придёт «тёплый» снег. Это будет скоро

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    Холодная бесснежная погода продержится в Петербурге ещё два дня. А в воскресенье, как ожидается, она изменится.

    Фото: читательница «Фонтанки» Любовь
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 декабря будет без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 8–10, а местами и до минус 12 градусов, днём составит минус 6–8.

    «Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать северо-западная периферия антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, а температурные показатели окажутся на 6–7° ниже климатической нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленинградской области, по его словам, минус 5–10 градусов, на востоке области — до минус 15. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 780 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

    «Яндекс.Погода» предупреждает, что сегодняшний день может стать самым холодным 2 декабря за 10 лет. Сегодня температура ниже нормы и ночью, и днём. Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 6 до плюс 2 градусов. Самое холодное 2 декабря зафиксировано в 1973 году, минус 18 днём, а самое теплое — в 2006 году, плюс 7.

    В субботу погода будет примерно такая же, как сегодня, но небо начнут затягивать облака. А в воскресенье станет заметно теплее (минус 3–5 градусов) и возможны снегопады.

    Фото: читательница «Фонтанки» Любовь

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