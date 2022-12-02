Дикие нравы и рейдерские захваты. Сова в петербургском парке отжала жильё у белки

Белки и совы продолжают выяснять отношения в петербургских парках. Любопытный кадр сделала в ноябре и опубликовала 2 декабря подписчица группы «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» Ирина.
«За жилплощадь и у животных идет борьба, — рассказывает Ирина. — Белочка весной жила в этом чудесном просторном дупле-домике, а вот теперь здесь живет сова! А белочке обидно».
«Фонтанка» не раз показывала интересные кадры про взаимодействие животных и птиц. Осенью 2020 года на Елагином острове заметили как будто играющих белку и сову. А через месяц там же — неясыть, сидящую уже над мёртвой белкой. Ещё интересно наблюдать за воронами, например, они умеют играть с кошками.