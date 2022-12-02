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    Найден экипаж упавшего в Приморье МиГ-31

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    В Приморье найдены члены экипажа потерпевшего аварию самолёта МиГ-31. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона 2 декабря сообщает «Интерфакс».

    «Экипаж найден и будет эвакуирован наземным транспортом. Люди находятся в удовлетворительном состоянии», — уточнил собеседник агентства.

    «Фонтанка» писала, что военный истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае утром в пятницу, 2 декабря. Экипаж успел катапультироваться. По данным агентства, крушение произошло сразу после вылета — самолёт упал в лесном массиве около села Алексеевка.

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