Найден экипаж упавшего в Приморье МиГ-31

В Приморье найдены члены экипажа потерпевшего аварию самолёта МиГ-31. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона 2 декабря сообщает «Интерфакс».
«Экипаж найден и будет эвакуирован наземным транспортом. Люди находятся в удовлетворительном состоянии», — уточнил собеседник агентства.
«Фонтанка» писала, что военный истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае утром в пятницу, 2 декабря. Экипаж успел катапультироваться. По данным агентства, крушение произошло сразу после вылета — самолёт упал в лесном массиве около села Алексеевка.