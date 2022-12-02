В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае, экипаж катапультировался. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, крушение произошло сразу после вылета — самолёт упал в лесном массиве, около села Алексеевка. Жертв и разрушений, по предварительной информации, нет.

В Восточном военном округе уточнили, что МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебно-тренировочного полета. Причиной происшествия могла стать, предварительно, техническая неисправность.

На место происшествия вылетели вертолеты поисково-спасательной службы.