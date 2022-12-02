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    Эдвард Сноуден получил российский паспорт

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    Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил паспорт гражданина РФ. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

    Супруга Сноудена в настоящий момент также подаёт заявление на получение российского гражданства, уточнил адвокат.

    Напомним, указ о предоставлении Эдварду Сноудену гражданства РФ президент Владимир Путин подписал в конце сентября.

    Госдеп США считает, что Сноуден должен вернуться в страну и предстать перед судом.

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