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    Госдеп США считает, что Сноуден должен вернуться в страну и предстать перед судом

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    Госдепартамент США полагает, что экс-сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден должен вернуться в страну и предстать перед судом, хотя и получил российское гражданство. Об этом 26 сентября заявил официальный представитель департамента Нед Прайс.

    По его словам, Вашингтон продолжает считать Сноудена гражданином США, хотя он публично отказывался от гражданства. Поэтому позиция Госдепа не изменилась — Сноудена должны судить как «любого другого гражданина США» (цитата по РИА Новости).

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Сноудену гражданства 26 сентября. Документы тот подготовил еще в декабре 2020-го.

    В 2013 году Сноудена обвинили в передаче СМИ секретных документов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Далее американец получил бессрочный вид на жительство в РФ. В США ему грозит смертная казнь.

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