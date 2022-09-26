Госдеп США считает, что Сноуден должен вернуться в страну и предстать перед судом

Госдепартамент США полагает, что экс-сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден должен вернуться в страну и предстать перед судом, хотя и получил российское гражданство. Об этом 26 сентября заявил официальный представитель департамента Нед Прайс.



По его словам, Вашингтон продолжает считать Сноудена гражданином США, хотя он публично отказывался от гражданства. Поэтому позиция Госдепа не изменилась — Сноудена должны судить как «любого другого гражданина США» (цитата по РИА Новости).