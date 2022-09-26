Путин сделал Сноудена гражданином России

В декабре 2020-го экс-президент США Дональд Трамп объяснил, почему отказался помиловать Сноудена и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа: «У этого дела есть две стороны. В одном случае была шпионская сделка, в другом – человек, который раскрыл настоящую коррупцию. Относительно одного из этих дел – не скажу, какого именно – у меня были более сильные чувства. Я мог бы сделать это, но скажу так – есть люди с разными точками зрения на этот вопрос, на обоих сторонах этого дела. И есть плохие люди на одной стороне. И я решил, что пусть все идет, пусть суд сделает свою работу», – говорил он (цитата по ТАСС).