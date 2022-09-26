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    Путин сделал Сноудена гражданином России

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    Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, преследуемый американскими властями, получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал 26 сентября президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

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    Бывший агент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден в декабре 2020 года подготовил документы для подачи заявления на получение российского гражданства, говорил его адвокат. Он отмечал, что американец будет получать паспорт РФ в общем порядке, без льгот.

    В декабре 2020-го экс-президент США Дональд Трамп объяснил, почему отказался помиловать Сноудена и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа: «У этого дела есть две стороны. В одном случае была шпионская сделка, в другом – человек, который раскрыл настоящую коррупцию. Относительно одного из этих дел – не скажу, какого именно – у меня были более сильные чувства. Я мог бы сделать это, но скажу так – есть люди с разными точками зрения на этот вопрос, на обоих сторонах этого дела. И есть плохие люди на одной стороне. И я решил, что пусть все идет, пусть суд сделает свою работу», – говорил он (цитата по ТАСС).

    В 2013 году Сноудена обвинили в передаче СМИ секретных документов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Американец получил бессрочный вид на жительство в РФ. В США ему грозит смертная казнь.

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