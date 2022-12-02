Надоел ежедневный детский крик. В Таиланде мужчина, живущий рядом со школой, открыл стрельбу

Очередное нападение на школу совершено в провинции Ранонг на юге Таиланда. К счастью, никто не пострадал. Стрельбу открыл 43-летний Вуттифонг, живущий напротив начальной школы. Об этом 1 декабря сообщило издание Vice.



Вуттифонг устал от ежедневного шума, который доносится из школы. Особенно его раздражало пение на утренних собраниях и исполнение гимна. Замдиректора школы рассказывает, что после жалоб соседа они добавили в здании два слоя звукоизоляции, но этого оказалось недостаточно, чтобы его успокоить. В воскресенье его нервы не выдержали, и он начал стрелять прямо из своего окна. В тот момент в школе не было большинства учеников, за исключением восьмерых, которые тренировались для участия в конкурсе. Услышав выстрелы, они убежали в другое здание. Учитель успел заметить мужчину с пистолетом в соседнем здании.

