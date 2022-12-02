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    Надоел ежедневный детский крик. В Таиланде мужчина, живущий рядом со школой, открыл стрельбу

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    Очередное нападение на школу совершено в провинции Ранонг на юге Таиланда. К счастью, никто не пострадал. Стрельбу открыл 43-летний Вуттифонг, живущий напротив начальной школы. Об этом 1 декабря сообщило издание Vice.

    Вуттифонг устал от ежедневного шума, который доносится из школы. Особенно его раздражало пение на утренних собраниях и исполнение гимна. Замдиректора школы рассказывает, что после жалоб соседа они добавили в здании два слоя звукоизоляции, но этого оказалось недостаточно, чтобы его успокоить. В воскресенье его нервы не выдержали, и он начал стрелять прямо из своего окна. В тот момент в школе не было большинства учеников, за исключением восьмерых, которые тренировались для участия в конкурсе. Услышав выстрелы, они убежали в другое здание. Учитель успел заметить мужчину с пистолетом в соседнем здании.

    Всего прозвучало 18 выстрелов. Пули нашли на территории школы. В понедельник Вуттифонга арестовали. Он пояснил, что причиной стал постоянный шум.

    6 октября на северо-востоке Таиланда бывший полицейский убил жену и ребёнка, а затем 34 человека в детском саду. После этого он покончил с собой.

    На днях в московском метро женщина не смогла выдержать громкий разговор другой пассажирки по телефону и ударила её ножом в лицо.

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