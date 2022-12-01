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    Слишком громко говорила по телефону. Москвичка не выдержала, достала нож и набросилась на пассажирку метрополитена

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    В Москве женщина ударила ножом в лицо пассажирку метрополитена, которая громко разговаривала по телефону. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

    Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской». Конфликт начался якобы из-за того, что москвичка громко говорила по телефону.

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    «Высказывая угрозы женщине, злоумышленница ножом нанесла оппонентке удар в область лица. После этого она вышла из состава и скрылась», — рассказали в полиции.

    Пострадавшая проехала еще одну станцию и обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Медики оказали ей помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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