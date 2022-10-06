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    Экс-полицейский из Таиланда перед массовым расстрелом детей убил свою семью

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    Стали известны подробности трагедии, которая потрясла весь Таиланд 6 октября. Бывший полицейский, уволенный за наркотики, пришел в детский сад Нонгбуалампху с ружьем и открыл огонь по детям и воспитателям.

    Местное издание Thaiger пишет, что, по последним данным, убиты 34 человека. Еще 12 получили ранения разной степени тяжести. Местная больница объявила о сборе донорской крови всех групп.

    СМИ сообщают, что 34-летний экс-полицейский убил также своих жену и ребенка. Учинившего массовый расстрел нашли мертвым после суицида.

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