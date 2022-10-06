Экс-полицейский из Таиланда перед массовым расстрелом детей убил свою семью

Стали известны подробности трагедии, которая потрясла весь Таиланд 6 октября. Бывший полицейский, уволенный за наркотики, пришел в детский сад Нонгбуалампху с ружьем и открыл огонь по детям и воспитателям.



Местное издание Thaiger пишет, что, по последним данным, убиты 34 человека. Еще 12 получили ранения разной степени тяжести. Местная больница объявила о сборе донорской крови всех групп.



СМИ сообщают, что 34-летний экс-полицейский убил также своих жену и ребенка. Учинившего массовый расстрел нашли мертвым после суицида.

