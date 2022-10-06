Уволенный полицейский устроил стрельбу в тайском детском центре. Жертвы исчисляются десятками

Более 30 педагогов и детей убил вооруженный мужчина в детском центре в Кланге на северо-востоке Таиланда. Об этом 6 октября сообщают тайские СМИ.



Как пишет издание Khaosod, по предварительным данным, убийца приехал на пикапе, вооруженный дробовиком. Он стрелял как по взрослым, так и по детям. Погибли не менее 32 человек. Стрелявший скрылся, офицеры полиции уже начали охоту на него. Сообщается, что нападавший не так давно сам был полицейским, но его уволили.

