Уволенный полицейский устроил стрельбу в тайском детском центре. Жертвы исчисляются десятками

Более 30 педагогов и детей убил вооруженный мужчина в детском центре в Кланге на северо-востоке Таиланда. Об этом 6 октября сообщают тайские СМИ.
Как пишет издание Khaosod, по предварительным данным, убийца приехал на пикапе, вооруженный дробовиком. Он стрелял как по взрослым, так и по детям. Погибли не менее 32 человек. Стрелявший скрылся, офицеры полиции уже начали охоту на него. Сообщается, что нападавший не так давно сам был полицейским, но его уволили.
По данным СМИ, нападавший покончил с собой.