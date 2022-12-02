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    Погоня со стрельбой в Петербурге глазами полиции. Шуструю «Тойоту» остановили восемь выстрелов

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    МВД МЕДИА

    Полиция показала, как гоняла пьяного нарушителя по Приморскому району Петербурга. Передохнув в интерьерах спецприёмника, он готовится выйти в город.

    Кадры оперативной съёмки 2 декабря предоставил пресс-центр МВД России. На них преследование Toyota Vitz, манёвры во дворах и попытка водителя если не уехать, то убежать.

    «Фонтанка» рассказывала, что машину лихача инспекторы ДПС приметили на Комендантском проспекте около четырёх часов ночи 22 ноября. Предупреждение и требование остановиться на водителя не подействовали. Инспектор стрелял по колёсам автомобиля восемь раз.

    Столько же статей КоАП вменили нарушителю, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Приморский районный суд арестовал мужчину на 10 суток, срок в спецприёмнике истекает.

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