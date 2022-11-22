Восемь пуль по колесам остановили «Тойоту» на Комендантском. Водитель посетовал на пробел в воспоминаниях

Инспекторы ДПС ночью 22 ноября с погоней и стрельбой останавливали лихача на «Тойоте» в Приморском районе Петербурга. Восстанавливать воспоминания об этом ему теперь придется под арестом.
В 4:04 водитель автомобиля Toyota Vitz ехал по Комендантскому проспекту в районе дома 37/1, неоднократно нарушая ПДД и создавая угрозу безопасности других участников движения, сообщает 22 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На требования сотрудников ГИБДД об остановке мужчина не реагировал, вместо этого попытавшись скрыться во дворах.
Три минуты спустя у дома 29 по Комендантскому проспекту полицейские решили применить табельное. Предупреждение и выстрел в воздух на лихача не подействовали, и инспектор 8 раз выстрелил по колесам «Тойоты». Машина остановилась. Нарушитель выскочил из салона и попытался скрыться бегом, но был задержан.
На суде лихач с вменяемым ему нарушением согласился и сказал, что раскаивается. Он пояснил, что выпивал 21 ноября и около 4 часов утра 22 ноября сел за руль той самой «Тойоты» и поехал домой. Патрульный автомобиль он видел, признался, что пытался скрыться, но что было дальше, с его слов, помнит плохо.
Приморский районный суд Петербурга привлек мужчину к административной ответственности за неповиновение полиции по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и отправил под арест на 10 суток.