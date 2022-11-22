Восемь пуль по колесам остановили «Тойоту» на Комендантском. Водитель посетовал на пробел в воспоминаниях

Инспекторы ДПС ночью 22 ноября с погоней и стрельбой останавливали лихача на «Тойоте» в Приморском районе Петербурга. Восстанавливать воспоминания об этом ему теперь придется под арестом.



В 4:04 водитель автомобиля Toyota Vitz ехал по Комендантскому проспекту в районе дома 37/1, неоднократно нарушая ПДД и создавая угрозу безопасности других участников движения, сообщает 22 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На требования сотрудников ГИБДД об остановке мужчина не реагировал, вместо этого попытавшись скрыться во дворах.