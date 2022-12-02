Ленобласть выделила территории, где можно бесплатно и законно срубить новогоднюю ёлку

В Ленобласти официально открыли сезон заготовки новогодних ёлок. Правительство региона проинформировало граждан, что совершенно законно и бесплатно оформить вырубку новогоднего дерева для своего дома можно в любом областном лесничестве до 10 января.



«В лесах Ленобласти для вырубки хвойных к празднику выделены территории, где необходимо провести прореживание леса от молодой поросли», — уточнили в администрации 47-го региона.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге официальные ёлочные базары откроются по традиции за полторы недели до Нового года — 20 декабря. А уже с 17 декабря в Петербурге стартует главная Рождественская ярмарка. Стилистика горожан не удивит.

