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    Ловрен о массовой дисквалификации «Зенита» и «Спартака»: «Промеса не дисквалифицировали? Странно!»

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    Решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС удивило защитника сборной Хорватии и «Зенита» Деяна Ловрена. В первую очередь – отсутствие наказания для Промеса. Решение футболист прокомментировал в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно», – заявил он в ответ на вопрос о Промесе.

    Ловрен отметил, что ему «сложно принять» 6-матчевую дисквалификацию для Барриоса, Малкома и Родригао.

    Напомним, что ранее КДК РФС принял решение об отстранении 3 игроков «Зенита» и трех «Спартака» на 6 встреч.

    Подробнее об игре «Зенит» — «Спартак», которая закончилась массовой дракой, читайте в материале «Фонтанки».

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