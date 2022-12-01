Ловрен о массовой дисквалификации «Зенита» и «Спартака»: «Промеса не дисквалифицировали? Странно!»

Решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС удивило защитника сборной Хорватии и «Зенита» Деяна Ловрена. В первую очередь – отсутствие наказания для Промеса. Решение футболист прокомментировал в интервью «Спорт-Экспрессу».



«Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно», – заявил он в ответ на вопрос о Промесе.

Ловрен отметил, что ему «сложно принять» 6-матчевую дисквалификацию для Барриоса, Малкома и Родригао.

Напомним, что ранее КДК РФС принял решение об отстранении 3 игроков «Зенита» и трех «Спартака» на 6 встреч.