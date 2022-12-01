РФС решил, как наказать игроков «Зенита» и «Спартака» за драку

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на шесть матчей шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака». Такое наказание они понесли за драку в конце матча Кубка России, который прошел 27 ноября в Петербурге.



У «Зенита» дисквалифицированы Малком, Родригао и Вильмар Барриос. У «Спартака» — Александр Селихов, Шамар Николсон, Александр Соболев. Наказание распространяется только на матчи Кубка России, добавили 1 декабря в РФС.

Также клубы оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый за неподобающее поведение команд (по три удаления в матче у обоих клубов). Отдельно «Зенит» еще был оштрафован на сумму 130 тысяч рублей за нарушение трех пунктов регламента: демонстрация болельщиками несогласованных баннеров, скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений и за использование ими пиротехнических изделий.

