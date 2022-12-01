Минпромторг рассказал, что происходит с заводом Toyota в Петербурге. Накануне там прошла проверка с участием силовиков

Подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ не рассматривает покупку петербургского завода Toyota. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС 1 декабря.



«В части полномочий Минпромторга сообщаем, что после остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки», — отметили в министерстве.



30 ноября на заводе «Тойота Мотор» в Петербурге прошла внеплановая проверка прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, Налоговой и Трудовой инспекций. Безопасность обеспечивали Росгвардия и ОМОН. По информации «Фонтанки», поводом для визита мог стать сигнал о том, что предприятие, ранее объявившее об уходе из России, вывозит оборудование.

