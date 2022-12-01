Лавров: Россия наносит удары по инфраструктуре, которая помогает Украине убивать русских

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инфраструктура Украины, которую атакует Россия, обеспечивает боевой потенциал украинских вооруженных сил. По его словам, российские войска наносят удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских. Такое заявление руководителя внешнеполитического ведомства РФ прозвучало в ходе его пресс-конференции по проблематике европейской безопасности в четверг, 1 декабря.



«Так что мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам (западным странам) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — цитирует Лаврова РИА Новости.

