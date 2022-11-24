В Минобороны РФ заявили, что не наносили ударов по Киеву

Министерство обороны России выступило с официальным заявлением по поводу вчерашнего массированного удара по объектам на территории Украины. В пресс-релизе от 24 ноября уточняется, что целью обстрелов были объекты системы военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики. Все назначенные цели были поражены, подчеркнули в Минобороны.
«Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорится в сообщении.
При этом в Минобороны РФ заявили, что не нанесли ни одного удара по целям в черте города Киев. «Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», — подчеркивается в пресс-релизе.
Напомним, 23 ноября сообщалось о якобы поражении объекта инфраструктуры в Киеве. При этом мэр украинской столицы Виталий Кличко не уточнял, какой конкретно объект попал под удар. Также он заявил, что взрывы слышны в ряде районов города. В телеграм-каналах публиковали видео, на которых, предположительно, запечатлены последствия взрывов.