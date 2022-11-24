В Минобороны РФ заявили, что не наносили ударов по Киеву

Министерство обороны России выступило с официальным заявлением по поводу вчерашнего массированного удара по объектам на территории Украины. В пресс-релизе от 24 ноября уточняется, что целью обстрелов были объекты системы военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики. Все назначенные цели были поражены, подчеркнули в Минобороны.



«Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорится в сообщении.

