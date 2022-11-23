    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, вос

    762мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.66eur62.18

    Боевые действия на Украине

    В Киеве поражен объект инфраструктуры и гремят взрывы. А Медведев показывает оружие и говорит, что «всем хватит»

    10477

    Объект инфраструктуры поражен в Киеве. Об этом 23 ноября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет РИА Новости.

    Он не уточнил, какой конкретно объект попал под удар. Также он заявил, что взрывы слышны в ряде районов города. В телеграм-каналах публикуют видео, на которых, предположительно, запечатлены последствия взрывов.

    ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщает о перебоях с электричеством и водоснабжением у жителей левобережной части Киева. Введены экстренные отключения света.

    Кроме того, СМИ пишут о взрывах во Львове. Ряд районов города остался без света.

    Тем временем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о посещении государственного научно-производственного предприятия «Регион», в ходе которого он обсуждал наращивание объемов поставок высокоточного оружия российской армии.

    «Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — уверен Медведев.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close