В Киеве поражен объект инфраструктуры и гремят взрывы. А Медведев показывает оружие и говорит, что «всем хватит»

Объект инфраструктуры поражен в Киеве. Об этом 23 ноября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет РИА Новости.
Он не уточнил, какой конкретно объект попал под удар. Также он заявил, что взрывы слышны в ряде районов города. В телеграм-каналах публикуют видео, на которых, предположительно, запечатлены последствия взрывов.
ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщает о перебоях с электричеством и водоснабжением у жителей левобережной части Киева. Введены экстренные отключения света.
Кроме того, СМИ пишут о взрывах во Львове. Ряд районов города остался без света.
Тем временем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о посещении государственного научно-производственного предприятия «Регион», в ходе которого он обсуждал наращивание объемов поставок высокоточного оружия российской армии.
«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — уверен Медведев.