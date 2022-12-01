«АвтоВАЗ» рассматривает экспорт автомобилей в Африку

«АвтоВАЗ» планирует в 2023 году поставить на экспорт 20 тысяч «Лад». Автопроизводитель также рассматривает возможность поставки своих автомобилей в страны Африки. Об этом в кулуарах форума-выставки «Российский промышленник» 1 декабря рассказал журналистам президент компании Максим Соколов.
По словам Соколова, экспорт «Лад» не приостановлен, но идет из тех партий, что были выпущены еще «в прошлой жизни». «То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идет распродажа склада. И даже, может быть, не с одного «АвтоВАЗа», но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем», — цитирует главу компании РИА Новости.
Согласно плану на следующий год, «АвтоВАЗ» намерен экспортировать около 20 тысяч автомобилей LADA, в основном в Беларусь и Казахстан, но возможны поставки и на другие рынки СНГ. Это будут уже машины новой серии, производство которых стартовало в июне. Также компания готова возобновить производство казахстанском заводе «Сарыаркаавтопром» в Костанае, поставляя туда машинокомплекты.
В поисках новых экспортных рынков «АвтоВАЗ» обратил внимание на страны Африки. «Конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь, африканский континент», — заявил Соколов. В 2021 году основными экспортными рынками компании стали Беларусь, Казахстан и Азербайджан. В другие страны было поставлено 35,8 тысячи «Лад».
Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году «АвтоВАЗ» прогнозирует на уровне 800 тысяч машин по базовому сценарию. Сам автогигант при этом планирует выпустить 400 тысяч автомобилей и намерен занять около половины отечественного рынка. Ряд экспертов, впрочем, придерживаются более пессимистичных оценок российского рынка в следующем году, отметил Соколов.
Накануне «АвтоВАЗ» заявил о планах возобновить выпуск LADA Largus в 2023 году, а также поделился ближайшими производственными планами.