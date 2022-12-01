«АвтоВАЗ» рассматривает экспорт автомобилей в Африку

«АвтоВАЗ» планирует в 2023 году поставить на экспорт 20 тысяч «Лад». Автопроизводитель также рассматривает возможность поставки своих автомобилей в страны Африки. Об этом в кулуарах форума-выставки «Российский промышленник» 1 декабря рассказал журналистам президент компании Максим Соколов.



По словам Соколова, экспорт «Лад» не приостановлен, но идет из тех партий, что были выпущены еще «в прошлой жизни». «То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идет распродажа склада. И даже, может быть, не с одного «АвтоВАЗа», но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем», — цитирует главу компании РИА Новости.