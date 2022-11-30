«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году

«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году. Об этом 30 ноября на форуме-выставке «Российский промышленник» сообщил президент компании Максим Соколов.
По его словам, машины будут производиться не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и уже с электрической силовой установкой. Электрический Largus, добавил он, единственный высоко локализованный электромобиль в РФ, остальные электропроекты в стране связаны с крупноузловой сборкой.
Производство Largus периодически уходило в простой с апреля 2022 года, что связано с дефицитом комплектующих из-за логистического кризиса. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле.
У «АвтоВАЗа» есть производственные площадки в Тольятти и Ижевске. В середине мая Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность России.
В сентябре текущего года Максим Соколов заявил, что компания рассчитывает на повышение спроса на автомобили в России. Совет директоров компании, в свою очередь, утвердил создание двух новых моделей — кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе. Они встанут на конвейер в 2024–2025 годах.