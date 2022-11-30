«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году

«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году. Об этом 30 ноября на форуме-выставке «Российский промышленник» сообщил президент компании Максим Соколов.

По его словам, машины будут производиться не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и уже с электрической силовой установкой. Электрический Largus, добавил он, единственный высоко локализованный электромобиль в РФ, остальные электропроекты в стране связаны с крупноузловой сборкой.