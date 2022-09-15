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    «АвтоВАЗ» утвердил создание двух новых моделей Lada на 2024–2025 годы

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    Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание двух новых моделей автомобилей Lada, чьё производство запланировано на 2024–2025 годы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 сентября в телеграм-канале Минпромторга РФ.

    Речь идёт о создании двух новых моделей Lada — кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе», — уточняется в сообщении.

    В Минпромторге подчеркнули, что новые модели встанут на конвейер в 2024–2025 годах.

    Ранее «Фонтанка» писала о планах «АвтоВАЗа», несмотря на все трудности с комплектующими, создать новое поколение Lada Granta.

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