«АвтоВАЗ» утвердил создание двух новых моделей Lada на 2024–2025 годы

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание двух новых моделей автомобилей Lada, чьё производство запланировано на 2024–2025 годы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 сентября в телеграм-канале Минпромторга РФ.



Речь идёт о создании двух новых моделей Lada — кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе», — уточняется в сообщении.



В Минпромторге подчеркнули, что новые модели встанут на конвейер в 2024–2025 годах.

