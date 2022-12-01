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    Видео мощного ДТП на КАД: водитель песковоза догнал двух товарищей и в момент падения машины «катапультировался» сквозь стекло

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    12 комментариев
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Камера видеонаблюдения зафиксировала масштабное ДТП с грузовиками на КАД. Видеозапись появилась 1 декабря в группе «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Фото:
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    ДТП произошло на 106-м километре внешнего кольца в районе Ломоносова, около съезда на Ораниенбаумский проспект, ещё 15 ноября. «Фонтанка» публиковала впечатляющие фотографии последствий аварии: два лежащих самосвала, засыпавший дорогу песок. Теперь понятно, что именно там произошло.

    Два песковоза неспешно двигались в среднем ряду (второй, судя по всему, на тросе). Водитель третьего, вероятно, решил их догнать, а затормозить вовремя не смог. От удара мужчину выкинуло из салона, стёкла вылетели в процессе падения машины. На бок легли второй и третий самосвалы.

    О пострадавших не сообщалось. Водитель третьего песковоза сразу встал на ноги, очевидцы сняли на видео, как он собирает вещи из разрушенной кабины. Движение по КАД перекрывали полностью.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото:
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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