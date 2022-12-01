Видео мощного ДТП на КАД: водитель песковоза догнал двух товарищей и в момент падения машины «катапультировался» сквозь стекло

Камера видеонаблюдения зафиксировала масштабное ДТП с грузовиками на КАД. Видеозапись появилась 1 декабря в группе «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

ДТП произошло на 106-м километре внешнего кольца в районе Ломоносова, около съезда на Ораниенбаумский проспект, ещё 15 ноября. «Фонтанка» публиковала впечатляющие фотографии последствий аварии : два лежащих самосвала, засыпавший дорогу песок. Теперь понятно, что именно там произошло.

Два песковоза неспешно двигались в среднем ряду (второй, судя по всему, на тросе). Водитель третьего, вероятно, решил их догнать, а затормозить вовремя не смог. От удара мужчину выкинуло из салона, стёкла вылетели в процессе падения машины. На бок легли второй и третий самосвалы.



О пострадавших не сообщалось. Водитель третьего песковоза сразу встал на ноги, очевидцы сняли на видео, как он собирает вещи из разрушенной кабины. Движение по КАД перекрывали полностью.

