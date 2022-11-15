Перевернувшиеся грузовики больше четырех часов тормозили КАД у Ломоносова

Более четырёх часов потребовалось службам, чтобы вернуть автомобилистам три полосы после ДТП с грузовиками на юго-западе петербургской кольцевой автодороги 15 ноября.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проезжую часть на 106-м километре внешнего кольца, около съезда на Ораниенбаумский проспект, очистили от песка и гравия. С 16:30 движение открыли по трём полосам.
Пострадавшие автомобили ждут эвакуации в полосе безопасности.
Масштабная авария случилась около полудня. На КАД в районе Ломоносова столкнулись три грузовика, два из них опрокинулись, рассыпав песок и гравий. На полчаса дорогу полностью перекрывали, после легковые автомобили могли проехать по одной из четырёх полос.
Немногим позже растаскивать «кучу-малу» пришлось на севере кольцевой. Там легковая столкнулась с фурой, пострадал человек. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» попросили водителей быть особенно внимательными: погода располагает к ДТП.