    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    762мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.4eur62.16

    Перевернувшиеся грузовики больше четырех часов тормозили КАД у Ломоносова

    720
    обсудить

    Более четырёх часов потребовалось службам, чтобы вернуть автомобилистам три полосы после ДТП с грузовиками на юго-западе петербургской кольцевой автодороги 15 ноября.

    Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проезжую часть на 106-м километре внешнего кольца, около съезда на Ораниенбаумский проспект, очистили от песка и гравия. С 16:30 движение открыли по трём полосам.

    Пострадавшие автомобили ждут эвакуации в полосе безопасности.

    Масштабная авария случилась около полудня. На КАД в районе Ломоносова столкнулись три грузовика, два из них опрокинулись, рассыпав песок и гравий. На полчаса дорогу полностью перекрывали, после легковые автомобили могли проехать по одной из четырёх полос.

    Немногим позже растаскивать «кучу-малу» пришлось на севере кольцевой. Там легковая столкнулась с фурой, пострадал человек. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» попросили водителей быть особенно внимательными: погода располагает к ДТП.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close