Перевернувшиеся грузовики больше четырех часов тормозили КАД у Ломоносова

Более четырёх часов потребовалось службам, чтобы вернуть автомобилистам три полосы после ДТП с грузовиками на юго-западе петербургской кольцевой автодороги 15 ноября.



Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проезжую часть на 106-м километре внешнего кольца, около съезда на Ораниенбаумский проспект, очистили от песка и гравия. С 16:30 движение открыли по трём полосам.



Пострадавшие автомобили ждут эвакуации в полосе безопасности.

