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    На севере Петербурга построят магистраль за 18 млрд рублей

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    Смольный объявил конкурс на проектирование и строительство магистрали М-32. Она должна связать Выборгский и Приморский районы, а кроме того, обеспечить транспортные связи для Лахта Центра и Юнтолово.

    Документация опубликована 30 ноября, максимальная цена контракта — 18,453 млрд рублей. Срок исполнения — с 28 февраля 2023 до 31 января 2027-го.

    Речь идет об участке М-32 от трассы М-49 до Приморского шоссе со строительством развязки через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе. Это объект регулярно попадал в заявки Смольного на федеральное софинансирование. Кроме того, М-32 и М-49 фигурируют в соглашении между городом и Газпромом о совместных проектах.

    Ранее Смольный сообщал, что М-32 должна обеспечить связь северной и южной частей Приморского района Санкт‑Петербурга (соединение Шуваловского проспекта и Приморского шоссе. Кроме того, повысится доступность Лахта-Центра и жилого района «Юнтолово». Что касается М-49, то она «будет оборудована безбарьерной системой оплаты»: то есть для тех, кто едет по направлению на ЗСД или выезжает с него — проезд будет платным, для остальных — бесплатным.

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