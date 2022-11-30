«Позволил отрефлексировать и переосмыслить». Кудрин подвёл итоги своей работы в Счётной палате

Экс-глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин подвёл итоги своей работы на этом посту, заявив, что 4,5 года в СП были для него «очень важным и прекрасным периодом в профессиональной жизни, который «дошлифовал» мой опыт работы в правительстве в нулевые годы».
Как написал Кудрин 30 ноября в своём телеграм-канале, опыт этот «позволил посмотреть со стороны, отрефлексировать и переосмыслить ряд решений, которые принимались десять-двадцать лет назад».
По его мнению, за последнее время Счётная палата усилила аналитический подход, добавив, в частности, к аудиту финансов аудит результатов, «который сегодня становится ветром в паруса современного госаудита».
«Фонтанка» писала, что в среду Алексей Кудрин покинул пост председателя Счётной палаты, однако, по его словам, пока не определился с новой должностью. Ранее сообщалось, что до конца года он может перейти в «Яндекс».
30 ноября Совет Федерации одобрил отставку Кудрина с поста главы СП, который он занимал с 2018 года. Сам он заявлял, что после 25 лет работы в госсекторе хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив.