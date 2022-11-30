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    «Позволил отрефлексировать и переосмыслить». Кудрин подвёл итоги своей работы в Счётной палате

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    Экс-глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин подвёл итоги своей работы на этом посту, заявив, что 4,5 года в СП были для него «очень важным и прекрасным периодом в профессиональной жизни, который «дошлифовал» мой опыт работы в правительстве в нулевые годы».

    Как написал Кудрин 30 ноября в своём телеграм-канале, опыт этот «позволил посмотреть со стороны, отрефлексировать и переосмыслить ряд решений, которые принимались десять-двадцать лет назад».

    По его мнению, за последнее время Счётная палата усилила аналитический подход, добавив, в частности, к аудиту финансов аудит результатов, «который сегодня становится ветром в паруса современного госаудита».

    «Фонтанка» писала, что в среду Алексей Кудрин покинул пост председателя Счётной палаты, однако, по его словам, пока не определился с новой должностью. Ранее сообщалось, что до конца года он может перейти в «Яндекс».

    30 ноября Совет Федерации одобрил отставку Кудрина с поста главы СП, который он занимал с 2018 года. Сам он заявлял, что после 25 лет работы в госсекторе хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив.

    Алексей Кудрин начал свою карьеру в администрации мэра Петербурга Анатолия Собчака, после (в 1996 году) перешел на работу в администрацию президента. 18 мая 2000 года стал министром финансов и занимал этот пост 11 лет. С 18 мая 2018 года возглавлял Счетную палату Российской Федерации.

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