«Позволил отрефлексировать и переосмыслить». Кудрин подвёл итоги своей работы в Счётной палате

Экс-глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин подвёл итоги своей работы на этом посту, заявив, что 4,5 года в СП были для него «очень важным и прекрасным периодом в профессиональной жизни, который «дошлифовал» мой опыт работы в правительстве в нулевые годы».



Как написал Кудрин 30 ноября в своём телеграм-канале, опыт этот «позволил посмотреть со стороны, отрефлексировать и переосмыслить ряд решений, которые принимались десять-двадцать лет назад».



По его мнению, за последнее время Счётная палата усилила аналитический подход, добавив, в частности, к аудиту финансов аудит результатов, «который сегодня становится ветром в паруса современного госаудита».

