Алексей Кудрин может перейти из Счётной палаты в «Яндекс» до конца года

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс». Предполагается, что это произойдёт до конца года, сообщает 25 ноября со ссылкой на собственный источник РИА Новости.



ТАСС при этом, также со ссылкой на источник, уточняет, что фактическое решение о переходе Кудрина из одной структуры в другую уже принято и может быть официально подтверждено 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведёт пленарные заседания.

