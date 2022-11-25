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    Алексей Кудрин может перейти из Счётной палаты в «Яндекс» до конца года

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    Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс». Предполагается, что это произойдёт до конца года, сообщает 25 ноября со ссылкой на собственный источник РИА Новости.

    ТАСС при этом, также со ссылкой на источник, уточняет, что фактическое решение о переходе Кудрина из одной структуры в другую уже принято и может быть официально подтверждено 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведёт пленарные заседания.

    Ранее «Фонтанка» писала, что глава «Яндекса» Аркадий Волож мог предложить руководителю Счётной палаты РФ Алексею Кудрину долю в 5 % в компании за переход на работу в качестве топ-менеджера.

    Алексей Кудрин занимает пост председателя Счётной палаты РФ с 22 мая 2018 года. Он также является председателем наблюдательного совета Московской биржи, заместителем председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка, председателем попечительских советов Института экономической политики им. Е.Гайдара и Европейского университета в Санкт-Петербурге, председателем Совета директоров Российской экономической школы. С июня 2011 по май 2022 года декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума». По итогам 2020 года вошёл в Топ-100 ведущих политиков России, заняв в нём 32-е место.

    В 2000–2004 и 2007–2011 г.г. занимал пост заместителя председателя правительства РФ. Министр финансов РФ с 2000 по 2011 годы.

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