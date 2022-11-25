Алексей Кудрин может перейти из Счётной палаты в «Яндекс» до конца года

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс». Предполагается, что это произойдёт до конца года, сообщает 25 ноября со ссылкой на собственный источник РИА Новости.
ТАСС при этом, также со ссылкой на источник, уточняет, что фактическое решение о переходе Кудрина из одной структуры в другую уже принято и может быть официально подтверждено 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведёт пленарные заседания.
Ранее «Фонтанка» писала, что глава «Яндекса» Аркадий Волож мог предложить руководителю Счётной палаты РФ Алексею Кудрину долю в 5 % в компании за переход на работу в качестве топ-менеджера.