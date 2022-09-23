Кудрин может получить 5% «Яндекса» за переход на работу туда. Главная задача — разделить бизнес на российскую и иностранную части

Глава «Яндекса» Аркадий Волож мог предложить руководителю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину долю в
На сегодняшний день Алексей Кудрин остается председателем Счетной палаты РФ, судя по сайту ведомства. Правда, в начале сентября в СМИ проходила информация о том, что он якобы получил приглашение работать в «Яндексе» и разрешение на это от Владимира Путина. Пресс-секретарь президента позже опроверг факт такого разговора.
Тем не менее сегодня со ссылкой на источники, близкие к Воложу и Кудрину, Forbes раскрыл возможные подробности такого назначения. Якобы в рамках новых функций в статусе топ-менеджера Кудрин должен будет заниматься разделением бизнеса корпорации на зарубежную и российскую части. В первые должны войти разработки по теме беспилотного транспорта (также в качестве возможности говорилось об облачных проектах). Всё остальное останется в России.
Капитализация «Яндекса» сейчас составляет почти 6,1 млрд долл, таким образом,