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    Кудрин может получить 5% «Яндекса» за переход на работу туда. Главная задача — разделить бизнес на российскую и иностранную части

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    Глава «Яндекса» Аркадий Волож мог предложить руководителю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину долю в 5 % компании за переход на работу в качестве топ-менеджера. В этом случае его главной задачей могло бы стать разделение активов корпорации на российскую и международную части, сообщает в пятницу Forbes.

    На сегодняшний день Алексей Кудрин остается председателем Счетной палаты РФ, судя по сайту ведомства. Правда, в начале сентября в СМИ проходила информация о том, что он якобы получил приглашение работать в «Яндексе» и разрешение на это от Владимира Путина. Пресс-секретарь президента позже опроверг факт такого разговора.

    Тем не менее сегодня со ссылкой на источники, близкие к Воложу и Кудрину, Forbes раскрыл возможные подробности такого назначения. Якобы в рамках новых функций в статусе топ-менеджера Кудрин должен будет заниматься разделением бизнеса корпорации на зарубежную и российскую части. В первые должны войти разработки по теме беспилотного транспорта (также в качестве возможности говорилось об облачных проектах). Всё остальное останется в России.

    Капитализация «Яндекса» сейчас составляет почти 6,1 млрд долл, таким образом, 5 %, якобы обещанных Кудрину, могут оцениваться в 320 млн долл.

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