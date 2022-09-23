Кудрин может получить 5% «Яндекса» за переход на работу туда. Главная задача — разделить бизнес на российскую и иностранную части

Глава «Яндекса» Аркадий Волож мог предложить руководителю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину долю в 5 % компании за переход на работу в качестве топ-менеджера. В этом случае его главной задачей могло бы стать разделение активов корпорации на российскую и международную части, сообщает в пятницу Forbes.

На сегодняшний день Алексей Кудрин остается председателем Счетной палаты РФ, судя по сайту ведомства. Правда, в начале сентября в СМИ проходила информация о том, что он якобы получил приглашение работать в «Яндексе» и разрешение на это от Владимира Путина. Пресс-секретарь президента позже опроверг факт такого разговора.