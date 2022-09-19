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    Дмитрий Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина уйти в «Яндекс»

    1983
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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления о том, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента о своём переходе в «Яндекс». Об этом 19 сентября сообщает РИА Новости.

    «Нет, такого не было», — сказал Песков журналистам.

    Напомним, 16 сентября СМИ начали распространять сообщения о том, что в ходе личной встречи с президентом Владимиром Путиным Алексей Кудрин якобы попросил разрешения о переходе со свой должности на работу в «Яндекс». Во время беседы будто бы была достигнута договорённость, что Кудрин войдёт в совет директоров компании.

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