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    Мобилизация

    Шойгу заявил, что мобилизованные обучаются на полигонах в РФ и Белоруссии. Их готовят около 3 тысяч инструкторов

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    Около трех тысяч инструкторов обучают военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Они проходят подготовку не только в России, но и в Белоруссии, заявил 30 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    «К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трёх тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев», — сообщил министр (цитата по РИА Новости).

    Министр отметил, что бойцы «получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений».

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, с учетом добровольцев, были мобилизованы 318 тысяч человек. В начале ноября глава государства сообщил, что в зоне проведения СВО находятся около 80 тысяч мобилизованных. Из них 50 тысяч принимают участие в боевых действиях.

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